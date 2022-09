ZES ABRUZZO: IN CONFINDUSTRIA L’AQUILA INCONTRI INDIVIDUALI TRA AZIENDE E STRUTTURA COMMISSARIALE

L’AQUILA – Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno, a seguito delle richieste pervenute da parte del sistema produttivo, in accordo con la Struttura del Commissario Straordinario per la Zona Economica Speciale (ZES) dell’Abruzzo, ha promosso per il giorno lunedì 19 settembre 2022 presso la sede di Confindustria L’Aquila di Avezzano (Via Monte Grappa, n. 34) una ulteriore sessione di incontri individuali (B2B) tra le imprese interessate e la struttura tecnica del Commissario di Governo.

Obiettivo dell’incontro è di supportare le Aziende e gli operatori economici del territorio interessati ad effettuare investimenti produttivi ricadenti in area ZES, fornendo informazioni dettagliate sugli incentivi finanziari e fiscali.

Le aree ZES individuate nella provincia dell’Aquila riguardano i seguenti comuni: Avezzano, Carsoli, Oricola, Sulmona, Raiano e Pratola Peligna.

Per partecipare agli incontri individuali e ricevere appuntamento occorre inviare una richiesta ai seguenti indirizzo email: [email protected] e [email protected]

Considerata la rilevanza del tema in oggetto, si invitano tutte le aziende interessate a partecipare.