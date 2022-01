“ZES ABRUZZO: UN’OPPORTUNIA’ SPECIALE PER LE IMPRESE”: TAVOLA ROTONDA ALLA CAMERA DI COMMERCIO

PESCARA – Quale è lo stato dell’arte dell’applicazione della Zes in Abruzzo ed i vantaggi che si profilano per il territorio: sono questi gli argomenti al centro della tavola rotonda “Zes Abruzzo: una opportunità speciale per le imprese” che si terrà, venerdì 21 gennaio, dalle ore 10:30, in Camera di Commercio a Pescara.

L’evento, che sarà anche trasmesso in diretta sul profilo Facebook e Youtube dell’ente, si svolgerà alla presenza del presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara Gennaro Strever, del vertice della Regione Abruzzo Marco Marsilio e del commissario di governo nominato Mauro Miccio ed approfondirà i benefici fiscali e amministrativi riconosciuti alle imprese per l’avvio di nuove attività economiche nelle aree Zes.

Interverranno: Giovanni Legnini, commissario straordinario ricostruzione sisma 2016; Paolo Russo, consigliere Ministero del Sud e della Coesione territoriale; Roberto Egidi, direttore Agenzia delle Entrate; Andrea Craig, responsabile iniziative SUAP Infocamere; Antonello Fontanili, direttore Uniontrasporti.