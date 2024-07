ZES UNICA: CARUSO, “OPPORTUNITA’ PER MEZZOGIORNO, RUOLO CENTRALE ENTI LOCALI”

ROMA – “La Zes (Zone economiche speciali) unica è un’opportunità per il Mezzogiorno, ed è per questo centrale il ruolo degli enti locali”.

Lo dichiara in una nota il vicepresidente di Upi – Unione province d’Italia -, Angelo Caruso, presidente della Provincia dell’Aquila, che è intervenuto oggi alla Cabina di regia sulla Zes Unica che si è tenuta a Palazzo Chigi, alla presenza del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto.

“Il Piano strategico approvato oggi – dichiara Caruso – è frutto di un lungo confronto tra Governo, Regioni, Province, Comuni e forze economiche e sociali. Ovviamente, non tutto è stato risolto, ma il Ministro Fitto ci ha dichiarato la disponibilità del Governo a proseguire il dialogo per trovare soluzioni alle questioni ancora aperte. Cogliamo positivamente il fatto che nel piano strategico è stato rafforzato il coinvolgimento degli enti locali in tutto il percorso di attuazione del Piano”.

“Nella Cabina di regia – conclude il vicepresidente Upi – abbiamo sottolineato che l’interconnessione tra le reti infrastrutturali principali e la viabilità secondaria gestita dalle Province è indispensabile per lo sviluppo dei territori. Così come abbiamo evidenziato la necessità di rafforzare le sedi concertative a livello nazionale e locale”.