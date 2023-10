ZES UNICA, MICCIO A CONFINDUSTRIA: “FONDAMENTALE CONFRONTO SU OPPORTUNITA’ DI CRESCITA IMPRESE”

PESCARA – “Questo incontro istituzionale è stato molto importante per rafforzare il rapporto con imprese e sindacati, un doppio piacere per me poter condividere con le forze economiche del territorio un racconto compiuto dei progetti ricadenti nella normativa Zes 8 e riflettere su come utilizzare proficuamente il tempo rimanente per l’applicazione di questa normativa. Al contempo è stato fondamentale un confronto su quali opportunità potranno essere colte con la nuova Zes unica”.

Così il commissario Zes Abruzzo Mauro Miccio ha presentato lo stato degli investimenti e delle opere della Zes Abruzzo, in merito alla seduta di consultazione delle associazioni sindacali e imprenditoriali ex art. 9 del regolamento di funzionamento del Comitato di indirizzo della Zes Abruzzo che si è svolta oggi nella sede di Confindustria Chieti-Pescara in via Raiale a Pescara.

L’incontro convocato dal commissario Miccio ha visto come oggetto della riunione il confronto sulle opportunità di crescita e investimento derivanti dalla Zona economica speciale con le associazioni regionali datoriali e di categoria e le imprese.

Miccio ha inoltre ringraziato il presidente di Confindustria Abruzzo Silvano Pagliuca “per la preziosa disponibilità e fattiva collaborazione nella promozione e organizzazione dell’incontro”.

Il presidente Silvano Pagliuca ha sottolineato: “Confindustria Abruzzo ha avuto il piacere di ospitare oggi questo incontro che ci ha permesso di approcciare con proattività l’attuale situazione della normativa Zes, grazie agli aggiornamenti portati dal commissario Miccio. Assieme ad associazioni di categoria e sindacati, come già fatto in passato, continueremo a sollecitare tutte le autorità e istituzioni competenti per garantire un futuro di sviluppo per la nostra Regione, nel contesto italiano ed Europeo. Le Zes stanno ridisegnando la geografia planetaria e decideranno il futuro di imprese e lavoratori. Si tratta di una opportunità che non possiamo perdere”.