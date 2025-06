ZFU SISMA 2016: BIONDI, “SCELTA STRATEGICA PER AREE INTERNE CHE CONFERMA L’ATTENZIONE DEL GOVERNO”

L’AQUILA – “Il rifinanziamento della Zona Franca Urbana per i territori colpiti dal sisma del 2016 è una scelta di buonsenso che conferma l’attenzione costante del governo Meloni nei confronti delle aree interne e del Centro Italia. Una misura concreta, che consente di sostenere il tessuto economico e sociale di comunità che, dopo il terremoto, stanno affrontando con determinazione la sfida della ripresa”.

Lo dichiara, in una nota, il presidente di Anci Abruzzo e sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, commentando la proroga per l’annualità 2025 delle agevolazioni e delle esenzioni previste dalla ZFU.

“Almeno 100mila abruzzesi beneficeranno direttamente e indirettamente della misura approvata dal Consiglio dei Ministri, a conferma della centralità che il governo attribuisce alla rinascita di questi territori – aggiunge Biondi – La defiscalizzazione e la decontribuzione per imprese e professionisti rappresentano leve fondamentali per garantire continuità alle attività produttive, favorire l’occupazione e contrastare lo spopolamento”.

“Ringrazio l’esecutivo Meloni e il ministro Adolfo Urso per aver dato seguito agli impegni assunti – conclude Biondi – Un ringraziamento particolare va anche al senatore Guido Castelli, commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dal sisma del 2016, che con competenza e determinazione continua a lavorare per affermare una visione strategica e duratura dello sviluppo nelle aree del cratere. La proroga della ZFU è un segnale importante per chi ha scelto di restare e investire nelle aree colpite, nella consapevolezza che la ripresa economica è parte integrante della ricostruzione”.