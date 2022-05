ZINGARETTI IN ABRUZZO, “IN MARSICA E A SULMONA LAVORIAMO AD ALLEANZA TRA TERRITORI”

L’AQUILA – Un’unione tra territori “sui modelli del Coordinamento civico-progressista in Marsica e dell’alleanza costituita a Sulmona, che sono per il Pd di riferimento per la costruzione della ‘Prossima Generazione Abruzzo'”: a sottolineare l’importanza delle esperienze abruzzesi la visita di Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio e già segretario nazionale del Partito Democratico, che oggi ha partecipato a diversi incontri pubblici.

Tra questi, in particolare, quello con le amministratrici e gli amministratori ad Avezzano, alla Sala Montessori, e a seguire quello di Sulmona, all’Auditorium dell’Annunziata.

Per il segretario del Pd Abruzzo Michele Fina, si è trattato di “occasioni molto proficue, attraverso le quali abbiamo rinsaldato il nostro progetto politico e amministrativo”.

“Nella Marsica – viene ricordato in una nota – è in espansione il Coordinamento civico-progressista che ha preso le mosse dall’esperienza di ‘Provincia in Europa’, a sostegno della candidatura di Vincenzo Giovagnorio alla Provincia dell’Aquila. Sono già oltre quindici le esperienze politiche e amministrative di Comuni del territorio che vi hanno aderito, nella consapevolezza dell’importanza della condivisione di buone pratiche e delle politiche in rete per lo sviluppo della Marsica, in un’area che necessita di attenzione a tutti i livelli”.

L”a visita di Zingaretti è stata anche l’occasione di sottolineare il modello positivo rappresentato da esperienze come quella di Sulmona, dove grazie alla scelta di costruire un’alleanza larga comprensiva delle forze civiche, al ruolo decisivo di un Pd architrave, siamo riusciti a vincere le elezioni e a inaugurare un’importante esperienza amministrativa di rilancio in un Comune centrale per l’Abruzzo e le sue aree intern”e.