SANTE MARIE – Grave accoltellamento in ambito familiare tra zio e nipote legato alla tossicodipendenza a Sante Marie, comune della Marsica: un uomo di 62 anni, M.G., ha accoltellato il nipote, F.G. Di 36 anni, al termine di una violenta lite, secondo quanto si è appreso, innescata probabilmente dalla ennesima richiesta di denaro del giovane nei confronti del parente.

Il 36enne colpito all’addome più volte, è ricoverato in gravi condizioni, è in prognosi riservata, all’ospedale di Avezzano, dove sta per essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per strapparlo alla morte.

I carabinieri di Tagliacozzo, intervenuti sul posto, hanno arrestato lo zio e, secondo quanto appreso, si procede per tentato omicidio.

“Si tratta di una vicenda davvero tragica accaduta ad una famiglia perbene – spiega il sindaco di Sante Marie, Lorenzo Berardinetti, ex consigliere regionale del Pd -, il giovane ferito era uscito da poco da una comunità di recupero per tossicodipendenti dove ara stato cinque sei mesi. Per anni aveva vessato con richiesta di soldi e minacce la famiglia, in particolare zio e nonna, e probabilmente questa è stata la causa della reazione dello zio che però si è sempre occupato del nipote cercando di aiutarlo in tutti i modi ad uscire dal drammatico tunnel”.

Le due persone coinvolte sono del piccolo centro marsicano dove sono molto conosciute.