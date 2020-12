ZONA ARANCIONE: ALLE 14 UDIENZA TAR L’AQUILA SU RICORSO GOVERNO, REGIONE PRESENTA MEMORIA DIFENSIVA

L’AQUILA – È convocata per le ore 14 l’udienza telematica del Tar all’Aquila sul ricorso presentato dal Governo contro l’ordinanza del presidente Marco Marsilio che ha ripristinato lo scorso 6 dicembre in regione la zona arancione al posto di quella rossa. A quanto si apprende, la Regione ha depositato una memoria difensiva, mentre l’Avvocatura della Stato si atterrà al contenuto del ricorso. È ragionevole pensare, trapela dal palazzo, che la discussione si atterrà sui principi generali delle ordinanze e non potrà incentrarsi sui dati epidemiologici o statistici né tantomeno quanto analizzato nelle cabine di regia.

