ZONA ECONOMICA SPECIALE: MARSILIO, “UN SUCCESSO, EROGATE TUTTE LE RISORSE DISPONIBILI”

PESCARA – “La Zes Unica è un successo, tutte le risorse stanziate sono state erogate e il credito d’imposta concesso al 100% alle imprese richiedenti.”

Lo ha dichiarato Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, al termine della cabina di coordinamento della Zona Economica Speciale (Zes), presieduta oggi a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni.

Marsilio ha sottolineato i risultati concreti ottenuti grazie alla Zes, “con oltre 100 autorizzazioni approvate in Abruzzo, investimenti per 50 milioni di euro e 80 nuovi posti di lavoro garantiti”. Il Presidente della Regione Abruzzo ha inoltre respinto le preoccupazioni sulla presunta insufficienza dei fondi, definendo infondate le critiche all’iniziativa: “Il governo- ha riferito Marsilio- sta dimostrando con i fatti che l’accesso al credito funziona e che ci saranno risorse per sostenere ulteriori insediamenti.”

Il presidente ha ribadito inoltre l’importanza di rendere strutturale la crescita economica del Sud e dell’Abruzzo, che oggi rappresentano un motore di sviluppo per il Paese: “Gli indicatori economici mostrano che le politiche del governo stanno funzionando, ma per un salto di qualità definitivo servono infrastrutture: ferrovie, autostrade, porti e aeroporti. Siamo sulla strada giusta, grazie al sostegno del governo Meloni e alla collaborazione tra territori e istituzioni.”