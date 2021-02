ZONA GIALLA, TANTA GENTE IN GIRO DA NORD A SUD; LOCALI ASSALTATI E UNA RISSA A PESCARA

L’AQUILA – Tutto esaurito e boom di prenotazioni, con il “via libera” nel primo fine settimana in giallo, in gran parte d’Italia. È quanto emerge da una analisi di Coldiretti in merito alla ripartenza con servizio al tavolo o al bancone di 293mila fra ristoranti, pizzerie, bar e agriturismi sopravvissuti alle chiusure dei mesi scorsi, con almeno 7 italiani su 10 a pranzo fuori tra le giornate di ieri e di oggi. Uscite, queste, che in varie località hanno creato qualche problema di affollamento per le vie dei centri storici, richiedendo quindi l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine. A Roma, per esempio, ma anche all’Aquila e a Pescara, proprio nel giorno in cui il sindaco Carlo Masci, proprio a causa dell’aumento dei contagi, ha disposto la chiusura di tutte le scuole a partire da lunedì.

“Le riaperture rappresentano – sottolinea la Coldiretti – una opportunità per 47,8 milioni di italiani residenti nelle regioni gialle che sono stati costretti a rinunciare al pranzo fuori casa nel fine settimana, ma è anche una importante boccata di ossigeno per le attività di ristorazione che si classificano tra quelle più duramente colpite dalle misure restrittive per la pandemia: quasi dimezzato il fatturato (-48%) per una perdita complessiva di quasi 41 miliardi di euro, secondo le stime Coldiretti su dati Ismea.”

“Adesso possono restare aperti più di otto locali su dieci presenti nell’intera Penisola (81%) ma tra le regioni che possono beneficiare maggiormente della nuova fase – ricorda Coldiretti – c’è sicuramente la Lombardia che si classifica come la regione con maggior numero di attività presenti con circa 51mila locali, seguita dal Lazio con quasi 39mila e dalla Campania con oltre 33mila. Importanti i riflessi su tutta la filiera agricola, in particolare per vino e pesca che hanno nell’Ho.re.ca il principale canale di consumo”.

In pratica, 67 per cento delle persone che erano solite andare al ristorante nel weekend, prima dell’emergenza Covid, stavano aspettando con ansia questo momento e, al primo accenno di riapertura hanno prenotato nei propri locali di fiducia, riversandosi sulle strade delle principali città italiane. Sono ovviamente esclusi dal conteggio i locali in Umbria, Puglia, Sardegna, Sicilia e la Provincia di Bolzano, che restano ancora zone arancioni.

In alcune zone, però, uscire ha significato anche passeggiare per le vie dei centri storici, creando anche situazioni di assembramento che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Folla a Roma, per esempio, dove a polizia locale ha effettuato chiusure a soffietto su vari punti di via del Corso per far defluire le persone. Si tratta di chiusure temporanee ‘stop & go’ effettuate in vari punti della strada tra cui largo Goldoni.

Folla anche in alcune zone della movida della Capitale. La polizia locale ha fatto scattare chiusure e isolamenti temporanei per far defluire le persone. Chiusure a soffietto nelle piazze principali di San Lorenzo e a piazza Bologna per sciogliere affollamenti. Nell’area del Tridente, oltre via del Corso anche via Sistina, Trinità de Monti e nelle aree intorno piazza Navona.

Pienone nei ristoranti di Roma nel primo sabato ‘giallo’ del Lazio. Tanti i locali che, complice il bel tempo, hanno riempito i tavolini all’aperto. Il presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio Claudio Pica segnala “dati impressionanti, dal centro di Roma fino al mare, la gente con il clima mite ha avvertito l’esigenza di uscire. Stimiamo per la provincia un fatturato di 5 milioni solo oggi”. L’appello di Pica è “a evitare assembramenti. Non dobbiamo abbassare la guardia, in primis per la salute a poi anche per l’economia: meglio una lenta ripresa ma duratura che gli stop and go”. Tanta gente anche nei parchi.

È piena attività oggi, in vista del pranzo, per ristoranti e locali fronte mare sul litorale romano, da Fiumicino a Fregene ed in altre località del “mare di Roma”. Il trend delle prenotazioni, considerata la “zona gialla”, viene definito buono, richiamati anche dalla temperatura oltre i 15 gradi seppur disturbata da un vento fastidioso. Segnalato, in mattinata, dalla polizia locale di Fiumicino un graduale aumento del flusso di auto dalla Capitale e dintorni. Alternativa alla cucina sono le passeggiate, ad Ostia e Fiumicino, lungo i moli dei porti, sul pontile e sui lungomare. Ad approfittarne soprattutto famiglie con bambini e runners.

Tante le persone a passeggio lungo le vie dello shopping, invece, a Pescara,

Presi d’assalto i locali della zona di piazza Muzii, distretto food and beverage più grande d’Abruzzo. In quella zona c’è stata anche una rissa, poi sedata dalle forze dell’ordine: tre giovani saranno denunciati, uno è rimasto ferito. Sanzione e chiusura per un locale che ha consentito l’accesso a più clienti di quelli consentiti.

Da metà pomeriggio hanno preso il via gli aperitivi, andati avanti fino a poco dopo le 18, quando le forze dell’ordine hanno chiesto ai clienti di lasciare i tavoli. Tanti i gruppi di ragazzi, spesso con mascherina abbassata, ancora in piazza dopo l’orario di chiusura delle attività. In Abruzzo, oltre al divieto di assembramenti, da oggi vige il più restrittivo divieto di aggregazione, per effetto di un’ordinanza firmata ieri dal presidente della Regione, Marco Marsilio.

“Fa impressione vedere queste immagini brutte”, ha commentato il referente regionale per le emergenze, Alberto Albani, a capo della task force per il coronavirus, a proposito della folla in centro. L’esperto, vista la situazione critica nel Pescarese, rilancia l’appello alla prudenza e al rispetto delle regole e delle misure preventive.

“Forse la gente non si rende conto che siamo in piena emergenza sanitaria. Io devo difendere la categoria, ma devo anche dire a tutti di fare attenzione – interviene il presidente di Confcommercio Pescara, Riccardo Padovano – Il mio è un appello ai miei colleghi: stiamo combattendo un virus, sì alle riaperture, ma disciplinate, tutti facciano rispettare i protocolli, per il bene di tutta la comunità. Comprendo la tragedia economica, ma bisogna anche capire che dobbiamo darci una mano a vicenda”.

Situazione analoga all’Aquila, dove complice la bella giornata primaverile, il centro si è riempito di persone a passeggio e di giovani che hanno approfittato delle ore pomeridiane per l’aperitivo, non rispettando il distanziamento e, in alcuni casi, tenendo le mascherine sotto il mento. Diverse, anche in questo caso, le segnalazioni e i post di denuncia sui social.

