ZONE ECONOMICHE AMBIENTALI ABRUZZO: CONFRONTO DEL PD CON IL SOTTOSEGREATRIO MORASSUT”

L’AQUILA – Si è svolto oggi 16 novembre un incontro in videoconferenza con il sottosegretario all’Ambiente Roberto Morassut, promosso dal Partito democratico regionale e della provincia dell’Aquila. Al centro del confronto l’importante tema delle Zea (Zone economiche ambientali) introdotte nel nostro ordinamento con la legge 12 dicembre 2019, n. 141.

“Sono circa 12 i milioni stanziati per i parchi e le aree protette abruzzesi – ha detto il sottosegretario – di cui circa 3,5 milioni per il Parco nazionale d’Abruzzo. I fondi sono destinati a progetti per la mobilità sostenibile, la valorizzazione del capitale naturale, la biodiversità e la rigenerazione urbana sostenibile. Inoltre stiamo lavorando per inserire ulteriori risorse nella manovra finanziaria in discussione”

Una dotazione finanziaria, dunque, molto consistente e certamente utile per i comuni del territorio, come ha sottolineato Antonio Di Santo, Sindaco di Opi e Presidente della Comunità del Parco: “Le progettualità di cui ai fondi Zes sono in dirittura d’arrivo. Sono molto avanzati i procedimenti amministrativi per l’affidamento delle progettazioni e già definiti i vari ambiti su cui investire le risorse stanziate dal Governo. Per i nostri piccoli comuni poter contare su risorse economiche aggiuntive è molto importante, soprattutto in un momento tanto difficile, in cui bisogna lavorare al rilancio socio-economico con grande attenzione per la sostenibilità ambientale”.

Al fine di sviluppare con maggiore dettaglio gli strumenti normativi e le dotazioni finanziarie destinate alle Zes per gli enti locali e gli operatori economici si è calendarizzata una iniziativa pubblica che sarà fissata nelle prossime settimane per relazionare all’opinione pubblica lo stato dell’arte e proseguire il confronto anche con i rappresentati del Parco del Gran Sasso e della Majella.

“Mettere a sistema Zona Economica Speciale, Zone Economiche Ambientali e strumenti normativi per il rilancio economico sostenibile, come il supebonus 110%, ci consentirà di uscire dalle difficoltà economiche che stiamo vivendo. L’emergenza del momento è uscire dalla crisi sanitaria, ma dobbiamo porre da subito le basi per il rilancio dei nostri territori, guardando al futuro” così ha chiuso il segretario del Pd Abruzzo Michele Fina.

