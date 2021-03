ZONE ROSSE ABRUZZO, PARRUCCHIERI APERTI ALTRI DUE GIORNI. SINDACO SILVI: “NESSUN INCREMENTO CASI”

SILVI – “Con ordinanza numero 12 emanata oggi dal presidente della Regione, Marco Marsilio, il territorio compreso tra i Comuni di Silvi, Pineto e Roseto è stato dichiarato ‘zona rossa’. Non conosco ancora le motivazioni ufficiali che hanno determinato una tale decisione. Non avendo avuto notizia di un particolare incremento dei casi di contagio nella nostra città, ritengo che si tratti di una misura precauzionale suggerita dalle autorità sanitarie per il fatto che siamo a confine con l’area metropolitana Pescara/Chieti, fortemente interessata da un preoccupante aumento della diffusione del coronavirus nelle sue diverse varianti”.

Lo scrive il sindaco di Silvi Andrea Scordella che sottolinea: “È superfluo ricordare che ci troviamo di fronte ad una situazione che richiede un comportamento rigorosamente virtuoso da parte di tutti noi, nel rispetto delle norme e delle disposizioni vigenti. Come amministrazione siamo fortemente impegnati nella campagna di vaccinazioni iniziata oggi con una prima parte degli ultraottantenni (i vaccinati sono stati 306) che continuerà anche nella giornata di domani. Nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, toccherà ad altre persone che man mano saranno avvisate sulla base delle disposizioni ministeriali e della disponibilità dei vaccini. Invito tutti a cogliere questa occasione irripetibile perché è l’unica arma capace di combattere il Covid-19”.

“Informo, infine, che il Decreto Draghi andrà in vigore sabato 6 marzo, sicché fino a venerdì la scuola dell’infanzia funzionerà regolarmente e le attività di parrucchieri potranno stare aperti per altri due giorni. Confido nella collaborazione e nel senso di responsabilità di tutti per superare anche questa grande prova”.

Download in PDF©