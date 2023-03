ZOOPROFILATTICO, MARSILIO: “PORTIAMO 57MLN A TERAMO, BASTA FAVOLE DA MILLANTATORE SERIALE”

TERAMO – “L’Istituto Zooprofilattico di Teramo può completare la nuova sede, realizzando un Polo tecnico e confermando il ruolo d’eccellenza nel sistema sanitario nazionale e internazionale”.

Così il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, intervenuto oggi in conferenza stampa sul cantiere di Colleatterrato alto a Teramo per illustrare l’intesa per un finanziamento di 57 milioni di euro a beneficio dell’Istituto zooprofilattico (Izsam) che prevede il completamento della nuova sede e interessanti ricadute occupazionali.

La notizia è arrivata ieri dalla Conferenza Stato-Regioni da cui è partito il via libera al provvedimento.

“La richiesta al Governo di finanziare l’intero importo per ulteriori lavori – ha detto Marsilio – porta la mia firma e del direttore Nicola D’Alterio, e risale a marzo 2022. Ricostruiamo una storia che parte almeno dal 2003″.

E ha poi aggiunto: “La Giunta Marsilio oggi porta a Teramo 57 milioni. C’è differenza tra chi fa chiacchiere fumose e chi porta i fatti. Mi ha stupito ritrovare sui giornali le parole di un millantatore seriale che continua a raccontare favole”.

Pur senza citarlo, Marsilio alluderebbe al comunicato diffuso ieri dal deputato Pd Luciano D’Alfonso, ex governatore della Regione, che nel sostenere come “questa è una battaglia che sto portando avanti dal 2017” ha sottolineato: “in questa vicenda Marsilio si è limitato a confezionare con la carta da regalo quanto gli stava passando sotto agli occhi con un tapis roulant”. (Qui il link)

Una ricostruzione dei fatti che, secondo Marsilio non risponde a verità, tanto che ha più volte invitato i giornalisti a fare un “fact checking”.

“Questi sono i fatti – ha ribadito – ma ognuno può raccontare quello che vuole. Spero che chi fa informazione al cittadino sappia distinguere tra la serietà di chi incassa risultati veri e le chiacchiere di chi cerca solo un ruolo”.

E ancora: “Ieri ho avuto l’onore di presiedere la riunione della Conferenza delle Regioni in sostituzione del presidente Massimiliano Fedriga, proprio nel giorno in cui è stato inserito questo punto all’ordine del giorno, poi portato in Conferenza Stato Regioni dove è stato approvato il progetto. Da decenni Teramo non vedeva un finanziamento così importante. Sarà un centro di rilevanza internazionale, un fiore all’occhiello per l’intero Abruzzo”.