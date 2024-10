ZUFFA DAVANTI ALLA STAZIONE DI GIULIANOVA: UNA DENUNCIA PER MINACCE E PORTO ABUSIVO DI COLTELLO

GIULIANOVA – I Carabinieri della Stazione di Giulianova (Teramo), a conclusione dei primi accertamenti supportati esclusivamente da ricostruzioni testimoniali, hanno deferito in stato di libertà un 52enne italiano, per minaccia aggravata e porto abusivo di arma, a seguito dei fatti, verificatisi, nel tardo pomeriggio dello scorso 22 ottobre, nel Piazzale antistante alla Stazione Ferroviaria giuliese.

Due italiani (il 52enne ed un 54enne), in stato di ubriachezza, per futili motivi, hanno iniziato a spintonarsi vicendevolmente. Il 52enne, a quel punto, ha estratto un coltello a serramanico, cominciando a minacciare il 54enne. Alla scena, ha assistito un cittadino albanese, 60enne, che con coraggio, si è frapposto alla potenziale vittima ed ha subìto alcune lesioni alle mani, successivamente refertate presso il Pronto Soccorso giuliese. Nella colluttazione anche l’aggressore ha riportato alcune ferite alle mani.

I Carabinieri, allertati da un testimone, hanno rinvenuto il coltello vicino ad un cestino dell’immondiziain quel Piazzale. L’indagato sarà proposto alla Questura di Teramo per un foglio di via obbligatorio dal Comune di Giulianova.

Sempre A Giulianova, i Carabinieri della Radiomobile hanno deferito in stato di libertà una 38enne italiana per simulazione di reato. I fatti risalgono al 16 agosto scorso, quando la cit. donna, con precedenti di polizia, si è presentata presso la Caserma dei Carabinieri di Giulianova, raccontando di aver subìto, nella notte precedente, il furto della propria autovettura.

I militari, dopo aver avviato le prime verifiche del caso, acquisendo innanzitutto le immagini registrate dalle telecamere degli impianti di sorveglianza di alcuni esercizi commerciali della zona, hanno accertato che quanto asserito dalla donna non corrispondeva al vero.

La reale ricostruzione dei fatti ha permesso ai Carabinieri di riscontrare che la donna aveva denunciato il furto dell’auto per favorire il proprio figlio, convivente, un 20enne, il quale, poco prima della denuncia, era rimasto convolto in un sinistro stradale nel territorio comunale di Giulianova, dandosi successivamente alla fuga. Infatti, come ricostruito da alcuni testimoni, il conducente del veicolo in disamina, dopo aver colliso contro un’altra autovettura, regolarmente parcheggiata in quella Via Annunziata, causando solo danni ai mezzi, si era dato alla fuga, per poi occultare il veicolo in una traversa, poco distante, in uno stallo per disabili.

L’auto, che la 38enne aveva dichiarato che le avevano rubato, poco dopo, sarà rimossa dai Carabinieri con un carro soccorso stradale e portata in un deposito ai sensi dell’art. 158 del Codice della Strada (norma che sanziona chi di lascia in sosta mezzi negli spazi riservati ai veicoli per persone invalide). Per quanto accertato, la vittima del danneggiamento sarà risarcita dall’indagata.