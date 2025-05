ZUFFA FRA STRANIERI A GIULIANOVA: UN ARRESTO E UNA DENUNCIA DEI CARABINIERI

GIULIANOVA – Nelle prime ore del mattino di oggi 17 maggio 2025, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Giulianova, con il supporto dei militari della Stazione di Notaresco, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un giovane extracomunitario, classe 2005, e denunciato in stato di libertà un altro extracomunitario, classe 1998, entrambi residenti a Giulianova (Teramo).

L’intervento è scaturito da un controllo di polizia eseguito nel corso della notte presso un parco cittadino, a seguito di una lite tra giovani avvenuta poco prima nelle vicinanze. Durante le operazioni di identificazione, i due soggetti si sono opposri attivamente all’operato dei carabinieri, spintonandoli e proferendo frasi oltraggiose. Uno di essi, in evidente stato di ubriachezza, si è allontanato a piedi lungo una via adiacente, dove ha danneggiato con un calcio lo specchietto laterale di un’autovettura in sosta.

Pochi istanti dopo, ha tentato di aggredire i militari, che lo hanno bloccato con l’utilizzo dello spray urticante in dotazione. Il secondo soggetto ha cercato di ostacolare l’applicazione delle manette, venendo anch’egli identificato, perquisito e trovato in possesso di due cacciaviti, sottoposti a sequestro. Il proprietario del veicolo ha formalizzato la denuncia-querela per il danno subito.

“L’episodio conferma l’importanza del costante presidio del territorio da parte dei Carabinieri, che anche nelle ore notturne garantisce un tempestivo ed efficace intervento in risposta a episodi di violenza e turbativa dell’ordine pubblico. L’equilibrio tra prontezza operativa, rispetto delle garanzie individuali e fermezza nell’azione di contrasto costituisce un caposaldo dell’attività quotidiana delle Forze dell’Ordine. La collaborazione tra le diverse articolazioni territoriali e la vicinanza alla popolazione rappresentano strumenti fondamentali per assicurare condizioni di sicurezza reale e percepita”m si legge in una nota dell’Arma.