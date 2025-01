ZUNICA (ITALIA VIVA TERAMO): “MENO DIRIGENTI NEGLI UFFICI E PIU’ PRIMARI NEI REPARTI OSPEDALIERI”

TERAMO – “Quando qualcuno, facendo finta di non sapere, afferma che con il declassamento da UOC a UOS nulla cambia nei reparti ospedalieri, vuole nascondere la realtà delle cose. L’Unità Operativa Complessa con il suo “Primario” ha una propria autonomia organizzativa e di spesa, mentre le Unità Operative Semplici sono articolazioni gerarchicamente inferiori ed hanno una responsabilità limitata di gestione delle risorse umane, delle risorse strutturali, finanziarie e tecniche”. Lo afferma Elvezio Zunica di Italia Viva.

“Ebbene, nella ASL di Teramo sono più le UOC nel Settore Amministrativo e Direzionale che quelle sanitarie nei tre Ospedali periferici di Atri, Giulianova e S.Omero. In pratica, ci sono più Dirigenti negli uffici che Primari nei reparti dei tre presidi di base. C’è una logica in tutto ciò? Se si, quale sarebbe? Si potrebbero razionalizzare le UOC amministrative a favore di quelle sanitarie? Nella Asl di Teramo le UOC extra-sanitarie sono più di un quinto rispetto a quelle sanitarie. E allora perché si razionalizza e si risparmia solo nella componente sanitaria? ”

“Andando a spulciare l’organigramma della nostra Asl ci si potrebbe chiedere, ad esempio: sono proprio indispensabili ben 4 UOC per il Coordinamento Staff di Direzione? Sono proprio necessarie le 2 UOC di “Amministrazione del personale” e “Pianificazione dinamiche e sviluppo del personale” che fondamentalmente insistono entrambe sullo stesso settore? La qualità dell’assistenza ospedaliera non può prescindere da una gestione quanto più autonoma delle Unità Operative, e dalle capacità professionali degli operatori sanitari che le dirigono, potenzialmente maggiori se gli stessi derivano da gare di selezione più allargate, come avviene per le UOC”.

“Insomma, UOS e UOSD da una parte, UOC dall’altra non sono la stessa cosa, come qualcuno vorrebbe farci credere. Per tornare al pratico ed ai nostri presidi ospedalieri, con una distribuzione diversa tra le unità operative complesse extra-sanitarie e sanitarie, forse non sarebbe stato necessario tagliare le UOC di Chirurgia e Ortopedia a Giulianova e, ultimamente, quelle di Chirurgia ed Ostetricia-Ginecologia a S.Omero; per non parlare della Rianimazione cardio-chirurgica e di Malattie Infettive del Mazzini di Teramo, già tagliate da tempo”.