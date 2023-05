“PIZZOLI VINTAGE”: TRE GIORNI DI EVENTI E RACCOLTA FONDI PER ONCOLOGIA, PRESENTATO PROGRAMMA

PIZZOLI – Tre giorni di intrattenimento – tra street food, spettacoli a tema e musica dal vivo – all’insegna della solidarietà, per raccogliere fondi da destinare al reparto di Oncologia dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila.

Si è tenuta stamattina, nella suggestiva cornice del castello Dragonetti de Torres, a Pizzoli (L’Aquila), la conferenza stampa di presentazione della manifestazione “Pizzoli vintage”, in programma dal 2 al 4 giugno.

Presente, tra gli altri, il sindaco di Pizzoli, Giovannino Anastasio, che ha dichiarato: “questa è la prima manifestazione che si tiene in paese dove l’intero incasso è interamente devoluto in beneficenza. L’amministrazione comunale sostiene a pieno la manifestazione ed è entusiasta dell’accoglienza positiva da parte della popolazione”.

È intervenuto anche il primario di oncologia dell’ospedale San Salvatore, Luciano Mutti: “Ho trovato una comunità molto accogliente”, ha dichiarato ringraziando gli organizzatori dell’iniziativa di beneficenza ed ha annunciato tre importanti azioni per il territorio da parte della Asl: la creazione dell’assistenza domiciliare per i malati oncologici tramite associazioni di volontariato, la telemedicina per curare a distanza i pazienti e,infine, la messa a disposizione di appartamenti per i parenti dei malati da parte del Comune dell’Aquila.

Roberto Del Tosto, dell’associazione “Uomini d’Arme città di L’Aquila”, ha voluto ringraziare nel suo intervento “gli artisti che si esibiranno a titolo gratuito negli spettacoli, le associazioni e i club di auto, moto, bici e trattori che hanno aderito all’iniziativa e, infine, i volontari e gli sponsor della manifestazione”.

IL PROGRAMMA:

Il 2 giugno sarà dedicato alle due ruote. Saranno presenti le bici storiche del gruppo La Celestiniana, ma anche le vespe e le moto dei club appartenenti a tutto il centro Italia.

Il 3 giugno, invece, sarà dedicato alle macchine agricole con la partecipazione dei club e degli appassionati del centro Italia al memorial day “Virgilio Del Tosto”.

Infine, il 4 giugno ci saranno le sfilate delle auto storiche nelle vie cittadine per tutti gli appassionati ed i curiosi. Tutti i veicoli arriveranno in mattinata e saranno esposti tutto il giorno fino alle ore 18, quando partirà la sfilata per le vie del paese.

Durante i giorni dell’evento saranno organizzate, inoltre, visite guidate ai principali monumenti storici (chiesa di Santo Stefano e Castello Dragonetti – de Torres) e ai percorsi naturalistici intorno al paese di Pizzoli.

Sabato 3 giugno ci sarà anche l’apertura straordinaria del Museo delle arti contadine, nella frazione di Cavallari.

[mqf-dynamic-pdf]