PREVENZIONE AL CRIMINE: PATTUGLIE INTERFORZE SULLE STRADE ALL’AQUILA CON POSTI DI CONTROLLO

L’AQUILA – Controlli interforze a tappeto in città con intenti preventivi anche in relazione all’aggressione in centro dell’altra settimana che è costata la vita a Teodoro Ullasci, un 51enne torinese di origini sarde, ma residente all’Aquila, ucciso per una rapina da due stranieri, persone note in questura, ora in carcere. Controlli che riguardano non solo possibili infrazioni al codice della strada ma anche contro il traffico di droga che nella imminenza delle feste è sempre in crescita oppure reati contro la persona.

Per cui ci sono stati posti di controllo in più parti della citta e carabinieri e polizia sono stati notati nelle periferie e in strade di accesso o uscita alla città come la statale 80 mentre le pattuglie della polizia municipale hanno stazionato nelle zone centrali come nei pressi di via San Bernardino, via Strinella, e anche la vicina via Fortebraccio dove, per l’appunto, è stato consumato il succitato omicidio preterintenzionale. I controlli proseguiranno.