“A COLLI DI BARETE STRADE AL BUIO DA GIORNI, RISCHIO SICUREZZA”: LA DENUNCIA, VIDEO

L’AQUILA – “È una situazione inaccettabile, da giorni le strade sono completamente al buio e non si vede nulla”.

La denuncia arriva dalla frazione Colli di Barete (L’Aquila). Qui, lamentano i cittadini, i disservizi vanno avanti da diversi giorni e al momento non sono riusciti a parlare con qualcuno del Comune.

“È vero che in questo borgo viviamo in 30, ma siamo cittadini italiani e paghiamo le tasse – osserva Fabio Massimo Fioravanti – Alle 19 sembra di stare in un altro mondo, con tutti i rischi facilmente immaginabili per la pubblica sicurezza. Domani sarò costretto ad andare dai carabinieri e in Procura per denunciare questa vergognosa situazione”.

Qui il Video: