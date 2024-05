ACQUA: SASI, “PREOCCUPANO ASSENZA NEVICATE E PIOGGE SCARSE, SITUAZIONE CRITICA”

LANCIANO – “Si avvicina l’estate e insieme al caldo ritorna con più insistenza l’interrogativo in merito alla disponibilità della risorsa idrica. L’assenza di nevicate e le piogge scarse aumentano la preoccupazione anche in considerazione delle chiusure programmate iniziate già da diverse settimane e non solo nella zona del vastese, una situazione che appare piuttosto critica”.

È quanto si legge in una nota della Sasi, la Società abruzzese per il servizio idrico integrato in 92 comuni della provincia di Chieti: proprio per spiegare con chiarezza qual è la condizione della Sorgente del Verde e delle sorgenti minori, quali lavori sono in corso specie quelli legati alla ricerca perdite e come ci si sta preparando ad affrontare il periodo estivo, il presidente della Sasi Gianfranco Basterebbe terrà a Lanciano una conferenza stampa giovedì prossimo 9 maggio, alle 10.30, nei locali della sede della società, zona Industriale.

“L’incontro sarà anche l’occasione per parlare di un altro argomento importante, la scadenza prevista per maggio 2027 della concessione della gestione. Quale scenario si profila e quali le azioni che si intendono perseguire”, si legge in una nota.

Alla conferenza stampa insieme al presidente Basterebbe, saranno presenti i direttori Manuela Carlucci e Pio D’Ippolito, il responsabile reti adduzione e distribuzione Fabrizio Talone, i consiglieri Corrado Varrati e Graziella Di Filippo.