SAN DEMETRIO NE’ VESTINI – Tragedia in una casa di riposo di San Demetrio nell’Aquilano dove un uomo di quasi 70 anni, originario di Barisciano, è stato trovato senza vita questa mattina.

Appena gli addetti hanno notato il corpo esanime dell’ospite della struttura hanno avvisato il 118 che è sopraggiunto con l’elisoccorso ma per l’anziano non c’era nulla da fare. Le verifiche dei medici porterebbero a concludere a un suicidio stando alle dinamiche. Sono stati interessati, come da prassi, i carabinieri e di rimando anche la Procura della Repubblica aquilana.