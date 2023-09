ARRESTO FEMMINICIDIO PESCARA: LA PROCURA, “GRATITUDINE AGLI INVESTIGATORI PER IL LORO LAVORO”

PESCARA – All’inizio il fatto apparentemente si presentava come morte improvvisa per cause naturali di una donna di 40 anni nel suo letto. Ed invece é emerso l’ennesimo femminicidio, la morte di una donna portata dalla mano violenta dell’uomo che era anche il suo compagno.

La Procura di Pescara che ha condotto le indagini che ieri hanno portato all’arresto di Mirco De Martinis fa sapere di riconoscere, con gratitudine, il valore ‘non comune’ del lavoro di donne e uomini dello Stato che, con grande professionalità coraggio e passione, ‘hanno guardato oltre le apparenze’, si sono posti domande, sono andati a cercare dentro la tragedia di Alina Cozac: l’ufficio diretto dal Procuratore Capo Giuseppe Bellelli si riferisce al sostituto procuratore Rosangela di Stefano, all’Aggiunta Anna Rita Mantini, il medico legale Ildo Polidoro, l’ispettrice Fausta Fellegara, la marescialla Cc Agnese Fedele, il maresciallo Cc Guido Mariani: ‘Hanno compiuto il loro dovere alla ricerca della verità. Dobbiamo essere loro grati’.

Il sindaco di Spoltore, Chiara Trulli, ha espresso il sentimento di vicinanza alla famiglia della vittima.