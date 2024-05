AVEZZANO ATTENDE IL GIRO D’ITALIA: TANTI EVENTI DI SUCCESSO IN VISTA DELLA CAROVANA ROSA

AVEZZANO – Cicloturistica Vito Taccone, Pedalando verso il Giro, Avezzano Bimbi, racchette in rosa: sono gli eventi che hanno colorato di entusiasmo il capoluogo della Marsica (L’Aquila), ieri domenica 5 e sabato 4 maggio. Avezzano si è presentata come un’unica area di festa allestita già una settimana prima con le manifestazioni del comune e delle associazioni che hanno fatto registrare il pieno arrivando, in alcuni casi, a raddoppiare le adesioni previste.

Hanno influito certamente le due belle giornate di sole per attrarre i tantissimi che sono arrivati in città ma anche l’arredamento che sta catturando la curiosità di molti con la distesa di ombrelli rosa a via Marconi, e “Bartolomeo”, un simpatico orso griffato ovvero la mascotte del comune e del comitato tappa, diventata l’obiettivo dei selfie di bambini. Ma ciò che appare evidente è soprattutto la voglia dei cittadini di partecipare a iniziative sulle due ruote, di respirare un clima da grande evento in arrivo e, più in generale, di rilassarsi e divertirsi.

Dopo il sabato all’insegna del torneo tra giovanissimi al circolo Tennis e la manifestazione colorata di Avezzano Bimbi, la domenica è stata tutta all’insegna delle due ruote. Partenza alle 9, con lo start dato dal sindaco Giovanni Di Pangrazio per la Cicloturistica Vito Taccone organizzata dall’ Associazione culturale Piazza Cavour con il supporto tecnico dell’ASD Pedalando e quello logistico di Linea Oro Avezzano Sport e il contributo dell’amministrazione comunale. Oltre 180 partecipanti hanno preso parte all’originale pedalata partita da Avezzano con passaggio per i Cunicoli di Claudio, tesoro senza tempo, e poi via verso Luco Dei Marsi, Trasacco, Ortucchio, Lecce nei Marsi, San Benedetto dei Marsi, Pescina e Borgo Ottomila, Telespazio e ritorno ad Avezzano.