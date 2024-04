COMUNALI CIVITELLA ROVETO: LA LISTA A SOSTEGNO DEL CANDIDATO SCALISI, “PRONTI A RINASCITA”

CIVITELLA ROVETO – Nuovi nomi e nuove energie per le prossime elezioni comunali di Civitella Roveto (L’Aquila) con la lista civica guidata dal candidato a sindaco Luciano Scalisi, medico chirurgo all’Ospedale civile di Avezzano.

“Una compagine nata con l’intento di far uscire il paese dallo stallo amministrativo generato dalle dimissioni di sette consiglieri, con la conseguente sfiducia dell’ex sindaco del centro rovetano – si legge in una nota – Si tratta di una lista con obiettivi chiari e definiti che vuole riportare concordia e unità, impegnandosi a lavorare per un concreto sviluppo del paese, attraverso un programma articolato e approfondito dedicato alle diverse problematiche di Civitella Roveto, delle sue frazioni, delle cittadine e dei cittadini che qui vivono”.

“La lista guidata da Scalisi è nata da un confronto aperto e schietto e dalle discussioni iniziate proprio quando è decaduto il precedente consiglio comunale. Il dialogo costante tra i candidati e i propri sostenitori ha portato a una consapevolezza sempre maggiore e a un forte accordo sugli obiettivi programmatici. Il gruppo è già appoggiato con entusiasmo da molte persone disposte a sostenere, collaborare e aiutare, in ogni passo di questa avventura, una squadra coesa che spera e crede nella rinascita e nella crescita che Civitella Roveto indubbiamente merita”, conclude la nota.

Questi i nomi dei candidati: SCALISI LUCIANO, DE BLASIS GIANPAOLO, DE BLASIS PASQUALE, DE GASPERIS CRISTIAN, DE FILIPPIS STEFANO, DI LORETO ELOISA, DI LORETO RAFFAELE, GIOVARRUSCIO ANDREA, MARIANI ELEONORA, MORELLI FEDERICO, PETRELLA FERDINANDO, SABATINI ELIANA, ZANELLO LORENZO.