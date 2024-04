COMUNE SULMONA: SI DIMETTE L’ASSESSORE ACCARDO

SULMONA – Si dimette l’assessore al Turismo, Commercio e Trasporti al Comune di Sulmona, Elio Accardo.

Una decisione arrivata a quattro mesi e mezzo dalla nomina della Giunta Di Piero bis, al termine di un duro scontro avvenuto ieri sera durante una cena di maggioranza in un ristorante cittadino, durante la quale Accardo si sarebbe scagliato contro alcuni assessori e consiglieri comunali, come riporta Il Germe.

Alla base dello strappo alcune decisioni prese dal sindaco Gianfranco Di Piero senza consultarlo, tra cui, da ultima, quella di ridurre alle due di notte, anziché alle tre, l’orario della festa in piazza XX settembre con dj Fargetta. Non sarebbe, però – sempre secondo la ricostruzione del Germe – , solo questo il motivo dei dissapori: Accardo ha contestato la necessità di dover dare una risposta ai Nomadi per un concerto da svolgere a Sulmona e in parte finanziato da alcuni imprenditori italo-americani. Più in generale di essere tenuto a volte all’oscuro dell’attività amministrativa.

Intanto il sindaco assicura: “Entro lunedì sostituiremo l’assessore Accardo£.