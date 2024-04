L’AQUILA – Tre a Fratelli d’Italia, una a Forza Italia e una alla Lega. Questa la ripartizione decisa nella maggioranza di centrodestra del riconfermato Marco Marsilio delle presidenze delle 5 Commissioni permanenti del Consiglio regionale abruzzese, in base alla rigorosa applicazione del Manuale Cencelli, con le votazioni previste domani pomeriggio. L’unica commissione riservata alle opposizioni, quella della Vigilianza, andrà al Partito democratico.

Oggi il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, ha firmato i decreti relativi alla nuova composizione delle Commissioni Permanenti, della Commissione di Vigilanza e della Giunta per il Regolamento, ricordate qui di seguito.

Per quanto riguarda la Commissione ritenuta essere la più pesante la prima commissione “Bilancio, Affari Generali e Istituzionali”, tranne sorprese dovrebbe andare alla Lega, con la nomina a presidente del pescarese Vincenzo D’Incecco, riconfermato il 10 marzo con 5.974 voti.

La Lega, fortemente ridimensionata rispetto la passata legislatura, aveva rivendicato più spazio, rispetto al solo assessorato all’Agricoltura e la vice presidenza della Regione per Emanuele Imprudente. Ma il sottosegretariato di Giunta, ultima pedina disponibile per Marsilio, è andato a Forza Italia con Daniele D’Amario, con 5.408 voti, ed ora dunque la commissione Bilancio servirà a riequilibrare i conti, anche se i salviniani vorrebbero anche più peso negli enti regionali.

Per quanto riguarda invece Fratelli d’Italia, il secondo più votato in assoluto, il teramano Paolo Gatti, 10.878 voti, avrà l’altra Commissione più pesante, la quarta, “Salute, sicurezza sociale, cultura, formazione e lavoro”. Gatti, come da patti con Marsilio, non ha preteso posti in Giunta a prescindere dal grande risultato che lo riportato all’Emiciclo, dopo i due mandati con Forza Italia. Ma ora gli oltre 10mila voti valgono senza dubbio almeno una presidenza di Commissione.

Altro super votato di Fratelli d’Italia, il lancianese Nicola Campitelli, 8.534 preferenze, ex assessore leghista all’energia e Ambiente, e che ambiva a restare in Giunta, e che sembra essere il predestinato per la presidenza della seconda Commissione “Territorio, Ambiente e Infrastrutture”.

Ci sono poi la terza Commissione “Agricoltura, Sviluppo economico e Attività produttive” e la quarta Commissione “Politiche europee, internazionali, Programmi della Commissione europea, Partecipazione ai processi normativi dell’Unione europea”: una deve andare a Fratelli d’Italia, una a Forza Italia. Per la terza Commissione il papabile è Emiliano Di Matteo, rieletto in provincia di Teramo con 4.078 voti, visto che gli altri eletti del 10 marzo, sono alla Presidenza del Consiglio, Lorenzo Sospiri, alla Giunta con l’assessore Roberto Santangelo, e al già citato Sottosegretariato con D’Amario.

La quarta Commissione è dunque ad appannaggio per Fdi, e i tre membri nominati ieri sono ilk montesilvanese Luca De Renzis, 4.732 voti, il pescarese Leonardo D’Addazio, 4.480 voti.

Infine per la Commissione Vigilanza ad aver ipotecato il posto è il consigliere del partito democratico Sandro Mariani, teramano. Una scelta che ha fatto arrabbiare il partito aquilano, visto che l’unico eletto della coalizione del centrosinistra di Luciano D’Amico, ovvero il riconfermato consigliere regionale dem Pierpaolo Pietrucci, non sarà né capogruppo, carica andata ancora una volta al chietino Silvio Paolucci, né in ufficio di presidenza, dove vicepresidente è il pescarese Antonio Blasioli, e segretario la pescarese Erika Alessandrini.

LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI

Prima Commissione Consiliare “Bilancio, affari generali e istituzionali”

Federazione “Fratelli d’Italia – Marsilio Presidente”: Paolo Gatti (voti 3); Massimo Verrecchia (voti 3); Leonardo D’Addazio (voti 2); Maria Assunta Rossi (voti 1); Luciano Marinucci (voti 2). Forza Italia: Emiliano Di Matteo (voti 2); Antonietta La Porta (voti 2). Lega Salvini Abruzzo: Vincenzo D’Incecco (voti 2). Noi Moderati: Marianna Scoccia (voti 1). Partito Democratico: Pierpaolo Pietrucci (voti 4); Silvio Paolucci (voti 1); Antonio Blasioli (voti 1). Movimento 5 Stelle: Francesco Taglieri Sclocchi (voti 2). Abruzzo Insieme: Giovanni Cavallari (voti 2). Azione D’Amico- Socialisti- Popolari – Riformatori: Enio Pavone (voti 1). Alleanza Verdi e Sinistra – Abruzzo progressista e solidale: Alessio Monaco (voti 1). Gruppo Misto – Componente di minoranza: Luciano D’Amico (voti 1).

Seconda Commissione Consiliare “Territorio, ambiente e infrastrutture”

Federazione “Fratelli d’Italia – Marsilio Presidente”: Nicola Campitelli (voti 8); Maria Assunta Rossi (voti 1); Gianpaolo Lugini (voti 2). Forza Italia: Emiliano Di Matteo (voti 2); Antonietta La Porta (voti 2). Lega Salvini Abruzzo: Carla Mannetti (voti 2). Noi Moderati: Marianna Scoccia (voti 1). Partito Democratico: Sandro Mariani (voti 3); Antonio Di Marco (voti 3). Movimento 5 Stelle: Erika Alessandrini (voti 2). Abruzzo Insieme: Giovanni Cavallari (voti 2). Azione D’Amico- Socialisti- Popolari- Riformatori: Enio Pavone (voti 1). Alleanza Verdi e Sinistra – Abruzzo progressista e solidale: Alessio Monaco (voti 1). Gruppo Misto – Componente di minoranza: Luciano D’Amico (voti 1).

Terza Commissione Consiliare “Agricoltura, sviluppo economico e attività produttive”

Federazione “Fratelli d’Italia – Marsilio Presidente”: Francesco Prospero (voti 3); Maria Assunta Rossi (voti 3); Marilena Rossi (voti 3); Gianpaolo Lugini (voti 2). Forza Italia: Emiliano Di Matteo (voti 4). Lega Salvini Abruzzo: Carla Mannetti (voti 2). Noi Moderati: Marianna Scoccia (voti 1). Partito Democratico: Dino Pepe (voti 2); Antonio Blasioli (voti 2); Antonio Di Marco (voti 2). Movimento 5 Stelle: Erika Alessandrini (voti 2). Abruzzo Insieme: Vincenzo Menna (voti 2). Azione D’Amico- Socialisti- Popolari- Riformatori: Enio Pavone (voti 1). Alleanza Verdi e Sinistra – Abruzzo progressista e solidale: Alessio Monaco (voti 1). Gruppo Misto – Componente di minoranza: Luciano D’Amico (voti 1).

Quarta Commissione Consiliare “Politiche europee, internazionali, programmi della Commissione europea, partecipazione ai processi normativi dell’Unione europea”

Federazione “Fratelli d’Italia – Marsilio Presidente”: Leonardo D’Addazio (voti 8); Francesco Prospero (voti 2); Luca De Renzis (voti 1). Forza Italia: Daniele D’Amario (voti 4). Lega Salvini Abruzzo: Vincenzo D’Incecco (voti 2). Noi Moderati: Marianna Scoccia (voti 1). Partito Democratico: Antonio Blasioli (voti 3); Silvio Paolucci (voti 3). Movimento 5 Stelle: Erika Alessandrini (voti 2). Abruzzo Insieme: Vincenzo Menna (voti 2). Azione D’Amico- Socialisti- Popolari- Riformatori: Enio Pavone (voti 1). Alleanza Verdi e Sinistra – Abruzzo progressista e solidale: Alessio Monaco (voti 1). Gruppo Misto – Componente di minoranza: Luciano D’Amico (voti 1).

Quinta Commissione Consiliare “Salute, sicurezza sociale, cultura, formazione e lavoro”

Federazione “Fratelli d’Italia – Marsilio Presidente”: Paolo Gatti (voti 5); Massimo Verrecchia (voti 3); Leonardo D’Addazio (voti 2), Marilena Rossi (voti 1). Forza Italia: Emiliano Di Matteo (voti 2); Antonietta La Porta (voti 2). Lega Salvini Abruzzo: Carla Mannetti (voti 2). Noi Moderati: Marianna Scoccia (voti 1). Partito Democratico: Antonio Di Marco (voti 2); Sandro Mariani (voti 2); Dino Pepe (voti 2). Movimento 5 Stelle: Francesco Taglieri Sclocchi (voti 2). Abruzzo Insieme: Giovanni Cavallari (voti 1); Vincenzo Menna (voti 1). Azione D’Amico- Socialisti- Popolari- Riformatori: Enio Pavone (voti 1). Alleanza Verdi e Sinistra – Abruzzo progressista e solidale: Alessio Monaco (voti 1). Gruppo Misto – Componente di minoranza: Luciano D’Amico (voti 1).

Commissione di Vigilanza

Federazione “Fratelli d’Italia – Marsilio Presidente”: Massimo Verrecchia (voti 8); Francesco Prospero (voti 1); Luciano Marinucci (voti 2). Forza Italia: Antonietta La Porta (voti 4). ). Lega Salvini Abruzzo: Carla Mannetti (voti 2). Noi Moderati: Marianna Scoccia (voti 1). Partito Democratico: Sandro Mariani (voti 5); Pierpaolo Pietrucci (voti 1). Movimento 5 Stelle: Francesco Taglieri Sclocchi (voti 2). Abruzzo Insieme: Giovanni Cavallari (voti 1); Vincenzo Menna (voti 1). Azione D’Amico- Socialisti- Popolari- Riformatori: Enio Pavone (voti 1). Alleanza Verdi e Sinistra – Abruzzo progressista e solidale: Alessio Monaco (voti 1). Gruppo Misto – Componente di minoranza: Luciano D’Amico (voti 1).