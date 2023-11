CROLLO SETTORE BANCARIO IN ABRUZZO, BAGNAI (LEGA): “REGIONE SOFFRE SCELTE AVVENTATE TAVOLI UE”

L’AQUILA – Nell’ultimo decennio è crollata la presenza degli Istituti bancari in Abruzzo.

È quanto emerge dallo studio “Abruzzo: le vie dello sviluppo”, ricerca sull’economia abruzzese realizzata dalla Banca del Fucino e presentata oggi all’Aquila.

Alla presentazione è intervenuto il deputato e responsabile economico della Lega Alberto Bagnai: “I drammatici dati sul crollo della presenza del settore bancario in Abruzzo”, ha affermato Bagnai, “enunciati dal presidente della Banca del Fucino Mauro Masi, in termini di istituti, di filiali, di sportelli, e in particolare la loro accelerazione a partire dal 2015, in corrispondenza con lo svilupparsi dell’Unione Bancaria, fanno intuire con drammatica concretezza quanto la Regione Abruzzo abbia sofferto di scelte effettuate in modo avventato sui tavoli europei da parte dei Governi nazionali, nell’indifferenza o peggio ancora col plauso di associazioni di categoria poco preveggenti. Una lezione che questo Governo sta tenendo presente in un momento come questo in cui altre regole, quelle di bilancio, sono in discussione in Europa”.