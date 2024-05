ELEZIONI EUROPEE: IANNINI CANDIDATO (F.I.), “OCCASIONE UNICA PER L’AQUILA E L’ABRUZZO”

L’AQUILA -“Abbiamo un’occasione unica per l’Abruzzo e per Forza Italia: è un punto vincente avere candidati credibili in grado di puntare davvero all’elezione, che sono tra l’altro imprenditori, che conoscono bene, in prima persona, il mondo del lavoro, dell’economia e le esigenze delle aziende da portare a Bruxelles”.

Così l’architetto aquilano Eliseo Iannini, candidato di Forza Italia alle elezioni Europee del prossimo mese di giugno nella circoscrizione Meridionale, incontrando un folto gruppo di imprenditori aquilani, soci dell’Associazione nazionale costruttori edili (Ance) della provincia dell’Aquila in un evento organizzato dal suo staff.

Iannini è il patron dell’omonimo gruppo imprenditoriale che opera da da decenni nell’edilizia, passato da poco nelle mani della seconda generazione, in particolare del figlio Davide.

“Da imprenditore e candidato sottolineo la necessità di stare vicino al mondo delle costruzioni e a questo territorio. E’ vero che abbiamo un seggio che parte dall’Aquila e arriva Reggio Calabria, e che se eletto dovrò rappresentare al meglio, ma il mio cuore è e resterà all’Aquila”, conclude il candidato.