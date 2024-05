ELEZIONI EUROPEE: TOUR IN ABRUZZO DI LUCIA ANNUNZIATA CAPOLISTA DEL PD NELLA CIRCOSCRIZIONE SUD

L’AQUILA – Lucia Annunziata, capolista del Partito Democratico nella circoscrizione Sud alle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno, sarà in Abruzzo oggi e domani per una serie di incontri. Oggi, giovedì 2 maggio, alle 17,30 sarà a L’Aquila nella sede provinciale della CGIL (località Pile, via Saragat) per un’iniziativa pubblica con la candidata abruzzese del PD Manola Di Pasquale; a seguire, cena informale in centro.

Domani, venerdì 3 maggio, Annunziata sarà alle 12 a Lanciano (Chieti) per un incontro a piazza Plebiscito con il locale circolo del PD e la dirigenza provinciale; a seguire, aperitivo in corso Trento e Trieste. Alle 17 la giornalista sarà a Montesilvano (Pescara), in piazza Suor Cristina Zecca, per l’inaugurazione della sede elettorale del candidato sindaco del centrosinistra Fabrizio D’Addazio. Alle 18 sarà a Pescara per un passaggio al parco Villa De Riseis, in occasione di un’iniziativa politica alla presenza di alcune candidate e candidati in consiglio comunale.

Saranno presenti anche il segretario regionale Daniele Marinelli, il segretario provinciale Nicola Maiale, i parlamentari Michele Fina e Luciano D’Alfonso, i consiglieri regionali Luciano D’Amico, Antonio Blasioli e Antonio Di Marco, il candidato sindaco del centrosinistra Carlo Costantini e il segretario dei Giovani Democratici Saverio Gileno.