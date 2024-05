EUROPEE: “PATTO DI FERRO” BALLONE-MARTUSCIELLO, “LA CAMPANIA E’ CON TE”

L’AQUILA – “Antonella, in questa battaglia non sei sola…”.

È molto più che un appoggio elettorale, quello che il capogruppo di Forza Italia al Parlamento Europeo, Fulvio Martusciello, offre ad Antonella Ballone, candidata alle Europee nel Collegio Meridionale, è la convinta adesione ad un progetto politico che vede, proprio in Antonella Ballone, una concreta possibilità di riuscita, tanto che proprio l’onorevole Martusciello, ha deciso di farsene promotore, legando la sua campagna elettorale per la rielezione a quella dell’imprenditrice abruzzese. “Un patto di ferro che fa di Antonella Ballone l’unica candidata abruzzese in grado di poter arrivare a Bruxelles”, si legge in una nota.

“L’Abruzzo è grande, ma non grande quanto la Campania – ha detto l’onorevole Martusciello – e in Campania Antonella Ballone sarà protagonista in termini di consenso, ma avrà bisogno dell’aiuto e della passione di tutti noi e soprattutto dei cittadini, degli elettori, che invito a fare un investimento… come se fossimo in una banca: investite la vostra fiducia su Antonella, lei ve la restituirà con gli interessi”.

È una campagna elettorale impegnativa, quella che si svolge su sei regioni, ricomprendendo un territorio grande e particolare, ma sul quale ci si deve spendere con la certezza di essere portatori di un messaggio grande, importante: “Quello che ci ha affidato Silvio Berlusconi – sottolinea Fulvio Martusciello – e che ci consente oggi di essere l’unico partito accolto nel Partito Popolare Europeo, perché riconosciuti gli unici eredi del pensiero democratico e cristiano”.

L’Abruzzo dovrà fare la sua parte, certo: “È importante che questa regione creda in questo progetto e scelga Antonella – ha concluso l’eurodeputato Martusciello – ma potrà contare anche su di noi, perché in questa grande campagna elettorale… la Campania c’è”.