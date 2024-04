FEDERCONSUMATORI APS INCONTRA LA GENTE A LANCIANO PER PARLARE DI MERCATO LIBERO DELL’ENERGIA

LANCIANO – Un’attività intensa quella della Federconsumatori Aps Abruzzo, che, da gennaio 2024, è impegnata in una campagna capillare su tutto il territorio della nostra regione per incontrare i cittadini per parlare e rispondere ai quesiti sul passaggio al mercato libero dell’energia. Un argomento di sicuro interesse specie per la popolazione anziana. La data del passaggio dal servizio di maggior tutela al mercato libero è stata quella del dieci gennaio scorso per le forniture di gas, per le forniture di energia elettrica, invece, si potrà aspettare fino al 10 luglio.

Il prossimo appuntamento è fissato per martedì 30 aprile a Lanciano (Chieti), alle ore 16:00 (ingresso libero), nella sala della biblioteca regionale “P. Salvucci”, in via dei Frentani, 30.

Un’occasione di discussione organizzata in collaborazione con lo Spi Cgil di Chieti e la Cgil di Chieti da titolo “Quanto si spende per l’energia elettrica e il gas?”. Saranno presenti, tra gli altri, Maurizio Di Martino segretario generale Spi Cgil di Chieti, Maria Di Nella che affronterà il tema “le bollette ed il bonus energia”, l’Avv. Clelia Marsilio che affronterà il tema dal titolo “La fine del mercato tutelato. Istituzione del servizio di tutela della vulnerabilità” e Francesco Trivelli Presidente Regionale Federconsumatori Aps Abruzzo.