LA SOCIETA’ TERME INN COMPRA IMMOBILI DELLA PARROCCHIA DI POPOLI PER REALIZZARE UN ALBERGO DIFFUSO

POPOLI – Grazie ad un contratto preliminare sottoscritto nei giorni scorsi dal Parroco don Luigi Ferrari e dall’Avv. Benigno D’Orazio, amministratore unico della società Terme Inn Popoli, quest’ultima si è impegnata ad acquistare alcuni beni immobili della Parrocchia di San Lorenzo ubicati nel centro storico di Popoli (Pescara) e precisamente in Via Cavour e Via Giordano Bruno (nelle vicinanze di Piazza della Libertà).

I beni in oggetto di vendita comprendono circa 2500 mq di immobili (appartamenti, locali vari, cantine che versano in condizioni di degrado) che necessitano di importanti interventi di risanamento, consolidamento, ristrutturazione e riqualificazione, interventi non sostenibili dalla Parrocchia.

È previsto, in particolare, un importante investimento per riconvertire l’intera area in albergo diffuso con servizi vari (spa, ristorante, locali commerciali ecc) da destinare al turismo sociale. Verrà così aumentata l’offerta ricettiva della cittadina in modo da poter offrire agli ospiti delle Terme la possibilità di soggiornare a Popoli in aggiunta all’attuale dotazione ricettiva. Sotto altro profilo, il progetto andrà a completare l’offerta turistica dell’Hotel da realizzare presso il centro termale con annessi pala congressi, piscine, anfiteatro ecc, rappresentando, dunque, un’alternativa con costi minori per il soggiorno e le cure; in tal senso l’iniziativa andrà anche ad integrare gli interventi e servizi riguardanti il Centro Termale e l’Agenzia per la promozione del Turismo Sostenibile che è in fase di realizzazione presso i locali Ex Grottino e Vecchie Terme; attualmente i progetti sono in fase di definizione da parte degli organi gestori individuati dalla Struttura Commissariale per la Ricostruzione.

Ma ancora più importante è l’impegno per la riqualificazione del Centro Storico e l’impulso ad ulteriori investimenti finalizzati a restituire il centro città agli antichi splendori sia per attrarre turisti, sia per il rilancio delle attività economiche cittadine. Andando in questa direzione, è auspicabile che altri immobili privati possano essere ristrutturati, a completamento e corollario di questa iniziativa e di tante altre che sono in fase di realizzazione nello stesso centro.

“Desidero esprimere un sentito ringraziamento – dichiara l’Avv. Benigno D’Orazio – all’amministrazione comunale per l’impulso dato all’iniziativa, al parroco Don Luigi ed al Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici che ha dato parere favorevole alla vendita degli immobili; si tratta forse dell’intervento più importante, tra quelli che abbiamo messo in cantiere, in termini di efficacia per la rinascita socio-economica della Città “.

“Considerato il degrado – dichiara altresì don Luigi – in cui si trovano attualmente gli immobili, visti i costi sostenuti nel recente passato per cercare di conservare tali immobili pericolanti, verificata l’impossibilità di sostenere i costi per la necessaria ristrutturazione degli immobili oggetto della vendita, si è optato, dopo attenta e prolungata valutazione nel corso degli anni da parte del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici, per l’alienazione degli stessi, tenendo conto anche del fatto che la Parrocchia è felice di contribuire con questa scelta alla riqualificazione del Centro Storico e a dare nuovo impulso allo sviluppo turistico della Città di Popoli.”

Il progetto afferente l’albergo diffuso e gli altri progetti di POPOLITERME verranno illustrati con l’inaugurazione dell’Agenzia per la Promozione del Turismo Sostenibile prevista per il prossimo 4 dicembre.