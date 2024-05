L’AQUILA: FUGGE A CONTROLLO STRADALE, RINTRACCIATO E TROVATO IN POSSESSO DI DROGA, ARRESTATO 22ENNE

L’AQUILA – La pattuglia del nucleo radiomobile intima l’alt a un’utilitaria in transito, ma il conducente non si ferma e sfugge momentaneamente al controllo dei militari che, solo per prontezza di riflessi, riescono a schivare il veicolo lanciato a forte velocità.

È quanto accaduto qualche giorno fa in zona Torrione all’Aquila.

L’uomo, un 22enne del posto, è stato successivamente rintracciato e riconosciuto dai militari, che lo hanno sottoposto a immediata perquisizione.

All’interno dell’abitazione passata al setaccio, nascosti in un mobile, sono spuntati fuori quasi 38 grammi di hashish e un bilancino di precisione.

Per questo motivo, nei confronti del 22enne è scattato l’arresto in flagranza di reato con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Inoltre, per il comportamento avuto in precedenza alla guida del veicolo, il giovane dovrà anche rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente poiché mai conseguita.

Dell’avvenuto arresto è stato immediatamente informato il pm di turno alla procura della Repubblica dell’Aquila, che ha disposto i domiciliari. L’arresto è stato successivamente convalidato dal gip del tribunale aquilano.

Nel frattempo l’indagato è tornato in libertà nell’attesa del processo a suo carico.