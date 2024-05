L’AQUILA – Incidente nel primo pomeriggio in via Antica Arischia all’Aquila, all’altezza della scuola elementare Mariele Ventre: per motivi ancora in corso di accertamento, almeno due auto sarebbero rimaste coinvolte nello scontro.

Secondo le prime informazioni, sarebbero diversi i feriti e sul posto, oltre all’ambulanza del 118 per il trasporto in ospedale, la polizia municipale per regolare il traffico e ricostruire le dinamiche.