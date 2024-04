LIBERATO UN TASSO A TORANO NUOVO DOPO LE CURE DEL SERVIZIO VETERINARIO DELL’ASL TERAMANA

TERAMO – Un bellissimo esemplare di tasso di sesso femminile è stato liberato ieri pomeriggio nel territorio del comune di Torano Nuovo (Teramo). L’animale era stato trovato il 23 aprile da un cittadino a bordo strada, sempre in territorio di Torano, in preda a gravi convulsioni. L’animale, soccorso dagli operatori tecnici del Servizio veterinario di sanità animale, è stato visitato dai medici veterinari del servizio, che fa parte del Dipartimento di prevenzione. I veterinari di Asl Teramo hanno diagnosticato uno stato di intossicazione da probabili pesticidi o diserbanti. L’animale è stato trattato farmacologicamente e ricoverato per il tempo necessario al suo pieno recupero fino alla liberazione del 29 aprile. Il tasso è una specie protetta, patrimonio indisponibile dello Stato.

Oscillano in media fra i cento e i 150 gli animali selvatici feriti di cui si fa carico all’anno il Servizio veterinario di sanità animale, fra cui caprioli, volpi, istrici e uccelli rapaci. Alcuni, i casi più gravi, vengono inviati al Cras di Pescara, il centro recupero fauna selvatica.