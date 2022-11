LORETO APRUTINO: TOUR GUIDATO TRA ARTE, OLIO E PAESAGGIO

LORETO APRUTINO – Anche quest’anno la Fondazione dei Musei Civici di Loreto Aprutino (Pescara) e il Parco Paesaggistico Lauretum organizzano, nelle due domeniche del 27 novembre e dell’11 dicembre, nell’orario tra le 10 e le 12:30, un tour guidato che accompagnerà i visitatori in un percorso alla scoperta delle eccellenze paesaggistiche, artistiche ed enogastronomiche del centro storico loretese.

Il circuito cittadino è così strutturato: ritrovo dei partecipanti alle ore 10.00 presso il Parco Paesaggistico Lauretum in Via Pretara 24, dove si svolgerà una visita guidata nei due affascinanti siti dell’Arboreto e del Giardino Storico dei Ligustri. In questa prima tappa si potrà osservare, oltre alla ricca vegetazione dei Giardini, anche l’importante opera di restauro e riqualificazione del paesaggio culturale loretese.

A seguire i partecipanti saranno accompagnati nelle vie del borgo storico per arrivare al Museo Acerbo delle Antiche Ceramiche di Castelli.

Qui sarà possibile visitare la mostra dal titolo “la suggestione del paesaggio abruzzese nelle maioliche castellane ad ornato a paese di età barocca” con una selezione di opere in cui sono raffigurati raffinatissimi paesaggi dell’epoca ritratti tra atmosfere idilliache e poetiche.

La terza e ultima tappa è lo storico Museo dell’Olio nel Castelletto Amorotti, uno dei palazzi storici più importanti di Loreto Aprutino. Qui, oltre a poter ammirare l’antico frantoio dell’Ottocento, i visitatori troveranno bellissime opere contemporanee nella mostra “Paesaggi e visioni nella pittura di Maurizio Romani”. Nelle opere di Romani, come specificato nel catalogo della mostra, osserveremo paesaggi senza tempo “tra nuvole mobili e vaporose che sovrastano le terre coltivate e gli sguardi prospettici che si perdono oltre l’orizzonte fisico delle cose”.

“Le eccellenze del paesaggio loretese continuano ad essere al centro di itinerari turistici ed enogastronomici” spiegano gli organizzatori dell’evento, “Unificare il paesaggio culturale locale con i suoi giardini e le meraviglie artistiche del polo museale vuole essere una operazione di marketing territoriale per promuovere sempre di più la spettacolarità del nostro centro storico”.

Al termine del percorso ci sarà una degustazione tecnica tra i seguenti oli di produzione locale: il 27 novembre con l’ olio monovarietale cultivar dritta dell’Azienda agricola Le Pretole; l’11 dicembre con l’olio D.O.P. Aprutino-Pescarese Feronia della Società Agricola Cooperativa SCAL.

A seguire aperitivo con assaggi di prodotti locali forniti dalla Gastronomia Valentini Alba

Il biglietto giornaliero avrà il seguente costo per persona:

Euro 15 per adulti; Euro 10 per bambini di età compresa tra 9 e 14 anni; Euro 5 per bambini di età compresa tra 4 e 8 anni; Ingresso gratuito per bambini di età inferiore ai 4 anni.

Per Info e prenotazione si può scrivere una mail a : [email protected]; [email protected] Si può telefonare al Tel. 085/8291589 il sabato e la domenica dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 18:00.

Tutti i giorni invece sarà possibile il contatto mobile su WhatsApp con messaggio al 329 1521643.

E’ obbligatoria la prenotazione entro il giorno prima della visita.

Si consiglia abbigliamento comodo.