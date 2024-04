PESCASSEROLI – Rifiuta di sottoporsi all’alcoltest e ferisce un carabiniere, mandandolo all’ospedale. Ora è accusato di resistenza a pubblico ufficiale e di danneggiamento un 56enne residente a Pescasseroli, Annino Finamore, che è è stato arrestato l’altra notte dai carabinieri della Compagnia di Castel di Sangro. Questa vicenda avvenuta in provincia dell’Aquila la riferisce il Centro.

L’uomo è stato fermato dopo essersi recato sotto casa di un suo conoscente, con il quale aveva avuto alcuni problemi in passato. La pattuglia dei carabinieri, intervenuta dopo una discussione tra i due, ha trovato Finamore all’interno della sua autovettura in evidente stato di alterazione. I militari hanno deciso di sottoporlo alla prova dell’alcoltest. Esame che il meccanico ha rifiutato, dando in escandescenze. Stando sempre alle accuse, il meccanico ha spintonato i carabinieri, ferendone uno alla spalla che, subito dopo l’aggressione, si è recato nel pronto soccorso dell’ospedale di Castel di Sangro per curare lesioni guaribili in venti giorni.

Nel frattempo Finamore, portato in caserma per ulteriori accertamenti, avrebbe preso a calci alcune scrivanie dell’ufficio e perfino le pattuglie di servizio dei militari. Diversa la tesi del suo avvocato per il quale il militare sarebbe stato colpito in modo accidentale.