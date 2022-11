POGGIO PICENZE: SCONTRO TRA AUTO LUNGO STATALE 17, DUE FERITI TRASPORTATI IN OSPEDALE

L’AQUILA – Un incidente si è verificato questa sera, intorno alle 20.30, lungo la statale 17 all’altezza dell’incrocio di Poggio Picenze e Petogna (L’Aquila).

Due i feriti, trasportati all’ ospedale “San Salvatore” del capoluogo, per fortuna non in gravi condizioni, nonostante una delle due auto si sia ribaltata a seguito del forte impatto.

Secondo una prima ricostruzione, una delle due auto sarebbe stata centrata dalla seconda autovettura, che procedeva in direzione L’Aquila, invadendo l’altra corsia. A seguito dell’incidente si è creata una lunga fila in entrambe le direzioni di marcia.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per ricostruire le dinamiche e regolare il traffico.