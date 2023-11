PROVINCIA DELL’AQUILA: AFFIDATA PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO DEL LICEO “E. FERMI” DI SULMONA

L’AQUILA – La Provincia dell’Aquila ha sottoscritto un accordo con la società “Studio Paris Engineering S.r.l.”, con sede a Perugia, per la progettazione di lavori di adeguamento sismico del Liceo Scientifico “E. Fermi” di Sulmona. L’importo totale del contratto è di circa 120.000,00 euro.

“Dall’inizio del nostro mandato siamo sempre stati attenti a garantire ad alunne e alunni scuole sicure, in grado di accompagnare al meglio il loro percorso di crescita – hanno dichiarato il presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso ed il consigliere provinciale Nunzio Tarantelli – siamo soddisfatti per l’esito di una procedura tesa ad aumentare la sicurezza di un istituto che rappresenta da sempre un prestigioso punto di riferimento per l’istruzione dei ragazzi del territorio. Ringraziamo tutto il personale della nostra Provincia che ha lavorato in maniera precisa e puntuale a questo procedimento”.