“SISTEMA CELANO”: CHIESTO GIUDIZIO PER 33 IMPUTATI

AVEZZANO – Il rinvio a giudizio per tutti e per tutte le accusa è la richiesta del pm Luigi Sgambati di Avezzano per i 33 imputati del cosiddetto ‘Sistema Celano’, un meccanismo fondato su presunte turbative d’asta, falso in atto pubblico, tentato peculato, istigazione alla corruzione, concussione e rivelazione di segreto d’ufficio.

Secondo l’accusa i bandi pubblici venivano orientati per favorire imprenditori amici: ‘dominus’ delle operazioni sarebbe stato, sempre secondo l’accusa, l’ex senatore Filippo Piccone, una sorta di regista politico nelle sue vesti di vicesindaco. A riportarlo è la Tgr Abruzzo della Rai.