L’AQUILA – Il sindaco di Sulmona, Gianfranco Di Piero, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di primo cittadino. Ed ora una delle roccaforti del centrosinistra, alleato con M5s, rischia di tornare al voto, piombando in una crisi a cinque mesi dalle elezioni regionali.

Di Piero le dimissioni le ha annunciate a margine della seduta del Consiglio comunale dove si è presentato senza la Giunta, avendo revocato tutti gli assessori con apposito decreto. “È giunta l’ora. Siamo arrivati all’epoca degli atti di coraggio. Rimetto il mandato non senza rimarcare il buon lavoro fatto” ha esordito Di Piero.

Le consultazioni politiche, durate circa 40 giorni, non sono bastate per ricomporre una maggioranza consiliare che a perso pedine lungo la strada, andando in minoranza. Le dimissioni del sindaco diventeranno effettive e irrevocabili trascorsi venti giorni dalla data della ratifica, come previsto dalla legge.

Uno dei motivi che impediscono di ricomporre la maggioranza è la presa di posizione del Pd che ritiene irrinunciabile la presenza di Franco Casciani in giunta.

Ha detto il segretario regionale Daniele Marinelli, “togliere dalla giunta solo Casciani, in base ad una posizione personale, sarebbe una umiliazione per il Pd alla quale non possiamo prestarci”.