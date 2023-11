TORRICELLA SICURA: TRUFFA AD ANZIANI, CARABINIERI DENUNCIANO COPPIA

L’AQUILA – A seguito di una lunga e complessa attività di indagine messa in atto dai carabinieri della stazione di Torricella Sicura e coordinata dalla Procura della Repubblica di Teramo, ha rintracciato due truffatori, già con precedenti, ai danni di una coppia di anziani.

A inizio luglio si è presentata presso la stazione carabinieri di Torricella Sicura, in provincia di Teramo, una anziana che denunciava di essere stata vittima di truffa. La donna affermava che nella giornata precedente era giunta presso la sua utenza telefonica una chiamata da una donna “sedicente avvocato” la quale la informava che il figlio era rimasto coinvolto in un incidente stradale e per liberarlo occorreva la somma di euro 9.000.

La vittima affermava di non avere tale somma, quindi l’anonima interlocutrice la tranquillizzava dicendogli che andavano bene anche eventuali monili in oro che aveva in casa. L’anziana ha raccolto i suoi preziosi che oltre al valore economico avevano per lei un immenso valore affettivo e li ha consegnati a uno sconosciuto che si è presentato in casa. Solo in seguito parlando con un congiunto si è accorta di essere caduta in un tranello ordito ai suoi danni.