UNIONE COMUNI MONTAGNA DI L’AQUILA: VISCONTI, “ORA ALTRI SERVIZI ASSOCIATI, PRIORITÀ UFFICO TECNICO”

L’AQUILA – “L’unione dei comuni, è il caso di dire, fa la forza, e siamo tutti al lavoro per offrire al territorio nuovi servizi associati, dando priorità alla costituzione di un ufficio tecnico condiviso, al trasporto scolastico nei singoli comprensori, ai servizi socio assistenziali da incrementare”.

Lo stato dell’arte dell’Unione dei Comuni Montagna di L’Aquila, nata ad ottobre dell’anno scorso, con il compito che fu delle vecchie comunità montane di gestire in forma associata servizi e funzioni, in questo caso di 29 comuni, con maggiore efficienza, coordinamento e riduzione dei costi: questo il tema dell’intervista alla presidente dell’Unione, Debora Visconti, sindaco di Sant’Eusanio Forconese, eletta all’unanimità il 13 dicembre scorso dopo che è stata disciolta la vecchia comunità montana, di cui è stato commissario Paolo Federico, sindaco di Navelli.

Il nuovo ente annovera tra le sue fila i comuni di Barete, Barisciano, Cagnano Amiterno,

Calascio, Campotosto, Capestrano, Capitignano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del

Monte, Castelvecchio Calvisio, Collepietro, Fossa, Lucoli, Montereale, Navelli, Ocre, Ofena,

Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d’Ansidonia, San Pio delle Camere, San Benedetto in Perillis,

Sant’Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tornimparte, Villa Santa Lucia

degli Abruzzi e Villa Sant’Angelo.

Il primo bilancio dell’ ente è stato approvato il 29 aprile, ed ora potremo entrare nella fase operativa, e sarà necessario correre per dare sostanza a quella che è la mission dell’Unione dei comuni montagna di L’Aquila, ad oggi la più grande in Abruzzo.

“Mi sento rivestita in una grande responsabilità, nel coordinare questa nuova realtà che consentirà a noi sindaci di poter ragionare in un’ottica di area larga, di condividere esperienze e progetti. Abbiamo infatti iniziato l’interlocuzioni con le varie istituzioni, ad esempio con il distretto sanitario per il servizio associato dell’assistenza domiciliare, dando intanto continuità a quei servizi già in essere con la disciolta comunità Montana, come quella degli assistenti sociali”.

E aggiunge, “anche per quanto riguarda i trasporti in particolare quello scolastico l’obiettivo dell’Unione dei comuni sarà quello di rendere finalmente capillare ed efficiente il servizio e anche qui stiamo studiando la migliore strategia da mettere in campo”.

Tra gli obiettivi principali ‘è però quello di costituire un ufficio tecnico unico.

“Come noto i nostri piccoli comuni hanno carenza di personale abbiamo segretari comunali a scavallo, e poter disporre dunque di una struttura tecnica rappresenterebbe un vantaggio enorme tenuto conto che molti dei nostri Comuni sono impegnati ancora sul fronte della ricostruzione post sismica, a cui si sono aggiunti ora anche i progetti finanziati dal Pnrr”, conclude Visconti.