UNIVAQ: “ONE HEALTH, TUTELA SALUTE E RIORGANIZZAZIONE SISTEMI SANITARI”, CONVEGNO ITALO-FRANCESE

L’AQUILA – “One Health, tutela della salute e riorganizzazione dei sistemi sanitari”.

Questo il tema del convegno internazionale che si terrà mercoledì 8 maggio, a partire dalle 9, presso l’Aula Magna della Sede di Economia dell’Università dell’Aquila.

Il convegno italo-francese di studi giuridici, giunto alla V edizione, ha il patrocinio dell’Ambasciata Francese in Italia e dall’Institut Français ed è organizzato nell’ambito delle attività scientifiche della Ricerca di interesse nazionale (PRIN 2020) “Il diritto costituzionale della salute e dell’organizzazione sanitaria dopo l’emergenza della pandemia”, ricerca cui partecipano, oltre a quella dell’Aquila, le Università di Tor Vergata, di Roma Tre, di Genova e la Cattolica di Milano.

Dopo i saluti istituzionali, il professor Fabrizio Politi, ordinario di Diritto costituzionale dell’Università dell’Aquila, introdurrà il convegno per lasciare la presidenza della sessione mattutina a Renato Balduzzi, ordinario di Diritto costituzionale all’Università Cattolica, già ministro della Salute.

I lavori della mattina vedranno come relatori i professori: Carlo Colapietro (Univ. di Roma Tre), Dalla One Health alla Planetary Health: profili costituzionali; Jean-Jacques Pardini (Univ. de Toulon), La protection de la santé dans la législation française; Donatella Morana (Univ. di Tor Vergata), La tutela della salute tra vecchi e nuovi bilanciamenti; Rémi Pellet (Univ. Paris Cité), Politiques One Health: comment les financer?, ed Arianna Pitino (Univ. di Genova), La tutela della salute nei territori montani.

La sessione pomeridiana sarà presieduta dal Massimo Siclari, ordinario di Diritto costituzionale nell’Università di Roma Tre, e interverranno i professori: Michael Bardin (Univ. Avignone), Données personnelles et santé; Walter Giulietti (Univ. dell’Aquila), Disciplina contabile degli enti sanitari e giurisprudenza costituzionale; Bruno Ramdjee (Univ. Paris Cité), La réception du concept One Health au sein du système de santé français; Alessia Fonzi (Univ. dell’Aquila), Il principio solidaristico nella prospettiva One Health; e Cristina Equizi (Univ. dell’Aquila), One Health e medicina territoriale.

“Il Convegno – dichiara in una nota il professor Fabrizio Politi, coordinatore dell’Unità di ricerca aquilana del Prin – rappresenta un momento scientifico di assoluto rilievo per l’autorevolezza dei relatori e per l’attualità della tematica affrontata. La riorganizzazione dei sistemi sanitari, necessaria soprattutto in ragione del progressivo invecchiamento della popolazione e degli squilibri territoriali legati a fattori sia economici che demografici, costituisce un banco di prova fondamentale per misurare l’effettiva tenuta del diritto costituzionale alla salute. E la modalità di approccio ‘One Health’ (secondo cui la salute delle persone marcia insieme alla tutela dell’ambiente e degli animali, in una prospettiva olistica) mostra concretamente la propria centralità ed importanza. Questi temi saranno approfonditi nel Convegno in una prospettiva di comparazione fra il sistema sanitario italiano e quello francese”.