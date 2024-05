VOTO GIULIANOVA: INAUGURATA SEDE ELETTORALE FRATELLI D’ITALIA

GIULIANOVA – È stata inaugurata oggi la sede elettorale di Fratelli d’Italia a Giulianova che presenterà la propria lista a sostegno della candidatura del sindaco Jwan Costantini.

“Grande partecipazione per l’evento che ha entusiasmato i partecipanti e che ha segnato anche il ritorno di Paolo Vasanella tra le file di Fratelli d’Italia, l’adesione del consigliere Gianni Mastrilli, dell’ex assessore Laura Ciafardoni e di tanti che torneranno ad impegnarsi in politica accanto alle tante nuove presenze”, si legge in una nota.

I coordinatori comunali, Marialuigia Orfanelli e Matteo Francioni, hanno tenuto a precisare che “la sede elettorale è a disposizione di tutti i cittadini e che fungerà da segreteria politica del partito, in modo da rappresentare a Giulianova, un luogo di incontro per l’ascolto della cittadinanza”.

Sono intervenuti il coordinatore regionale Etel Sigismondi che ha presentato il candidato alle elezioni europee Nicola D’Ambrosio, l’assessore regionale Umberto D’Annuntiis e la coordinatrice provinciale, nonché neo eletta consigliere regionale, Marilena Rossi.

L’occasione ha visto la presenza del sindaco Costantini che, ricordando per grandi linee ciò che l’amministrazione ha realizzato, ha promesso “un ulteriore impegno e un maggiore entusiasmo per tutte quelle azioni di governo che dovranno caratterizzare il suo secondo mandato”.

Il sindaco ha ringraziato particolarmente i candidati della lista di Fratelli d’Italia, “certo che ognuno di loro saprà rappresentare al meglio le istanze e i desideri dei cittadini”.