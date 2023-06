AEROPORTO PESCARA: ALLARME DEI SINDACATI, “ANCORA TROPPE NUBI SUL FUTURO DEI LAVORATORI DELLA SAGA”

PESCARA – Da alcuni mesi le Organizzazioni Sindacali dei trasporti Cgil, Cisl e Uil hanno sollecitato l’Istituzione Regionale, proprietaria per la quasi totalità del capitale sociale della Saga di Pescara che gestisce l’aeroporto, a confrontarsi con le parti sociali rispetto ad una serie di problematiche urgenti sulle quali la Società ed il Presidente Catone non sono stati ancora in grado di dare risposte esaustive.

“L’impegno assunto sui tavoli di confronto con le scriventi per una valutazione congiunta del fattore lavoro nell’ambito del nuovo Piano Industriale della Saga”, dicono i sindacati, “ad oggi è rimasto solo sulla carta. Ci riferiamo prioritariamente alla dichiarata volontà di esternalizzare le attività di Handling, riscontrabile peraltro dalla decisione assunta lo scorso 29 dicembre dal Cda della Saga e con la quale si è deciso di prevedere un avviso esplorativo per verificare la presenza di imprenditori privati esterni interessati ad esercitare quelle attività di supporto all’utenza che rappresentano anche il front office dell’aeroporto con i viaggiatori e con i turisti. Una decisione che è stata altresì ufficializzata e ribadita dallo stesso Catone con una nota formale indirizzata alle Organizzazioni Sindacali lo scorso 23 gennaio 2023. A questo si aggiunga il mancato confronto sui carichi di lavoro del personale di rampa, altro tema per il quale si era convenuto una analisi di dettaglio con il coinvolgimento dell’unico Ente deputato a certificare la congruità della forza lavoro in termini quantitativi e qualitativi, ovvero l’Enac”.

“Ribadiamo la necessità di un approccio concertativo per la stesura di un serio Piano industriale, all’interno del quale il fattore lavoro assume un ruolo determinante per un aeroporto classificato di interesse nazionale e strategico per il centro Italia. Non si giustifica pertanto il silenzio al quale stiamo assistendo, che acuisce ancora di più il rischio di una volontà di privatizzazione della Saga che stiamo contestando. Lo scalo aeroportuale abruzzese è una infrastruttura fondamentale per lo sviluppo del territorio e la natura pubblica della sua gestione è propedeutica al raggiungimento dei risultati attesi”.

