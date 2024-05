L’AQUILA – Truffa aggravata ai danni dell’Unione europea per 5 milioni con l’uso di prestanome: cosi avveniva il maxi raggiro della mafia dei pascoli per la quale la Procura antimafia aquilana ha chiuso le indagini sulla scorta di almeno 100mila intercettazioni e accertamenti bancari tra Abruzzo, Puglia, Lazio, Campania, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Veneto, Piemonte, Lombardia e Liguria. Un raggiro orchestrato dalla mafia foggiana.

L’avviso di conclusione delle indagini, con accuse a vario titolo, riguarda 75 soggetti tra persone fisiche e società: Armando Berasi, Mariano Berasi, Diego Borda, Fabio Giuseppe Borda, Elda Borsa, Claudio Braito, Pio Braito, Sandro Braito, Bartolomeo Cariglia, Giovanni Antonio Cariglia, Marco Carli, Massimiliano Carli, Marina Casarin, Luca Della Vecchia, Fabrizio Di Lella, Nazario Di Lella, Michele Di Monte, Vincenzo Di Monte, Jessica Rayana Dos Samtos Edwards, Luca Federico, Francesca Federico, Emanuela Gazzera, Nazario Libero, Maurizio Lo Conte,, Renata Beata Mysliwy, Michele Palmieri, Alessandro Pastucci, Manuel Paris, Serena Paris, Camilla Pecoraro, Amerigo Pezzopane, Matteo Rizzi, Natale Rizzi, Sara Rubagotti, Vittoria Santoro, Claudio Sassano, Antonella Spizzichini, Lucilla Spizzichini, Diego Stefani, Tullio Stefani, Angelo Tarantino, Leonardo Tarantino, Michela Tarantino, Paolo Antonio Valeri.

Le aziende: Agricola Campo Felice, Agricola La Rinascita, Agricola Campo Imperatore, Società agricola Spizzichini Sergio, Società agricola Frassino, Società agricola Cariglia, Azienda agricola Maso Rosso di Pila, Azienda agricola Enrosadira, Azienda agricola Grez, Società agricola Camarda srl, Gruppo Camarda società agricola, Azienda agricola Greenland, Azienda agricola La Viola, Azienda agricola Il Gregge, Fattoria bio società agricola, Società agricola Braito Pio, Team service srl, Movimento autonomo di base di Cerignola,Società agricola Maso dello speck. Società agricola Federico, Company Assistence group, Società agricola Serena, La Spiga – società cooperativa agricola, Lo Conte società agricola, Allevamenti Ca’ Torbida, Società Le delizie di Montagna, società agricola Il Falco, Società agricola L’Alpe, Azienda agricola L’Acero, Kilometrozero.com, società agricola Transumanza.

Le imprese agricole finite sotto accusa per le frodi dei contributi comunitari: sono a Serramonacesca, nel Pescarese, una a Lucoli, tre all’Aquila e una a Navelli, sempre nell’Aquilano, e nelle altre regioni in cui si è indagato.

La banda, secondo accuse tutte da provare, avrebbe simulato il possesso dei titoli per avere la disponibilità di terreni e titoli Pac, rilasciati gratuitamente ai nuovi giovani imprenditori agricoli. Le nuove imprese agricole fittizie sarebbero state in accordo con imprese, costituite ad hoc, per lucrare su migliaia di ettari.