ANZIANA PRESA A BASTONATE A TOLLO: IN FUGA L’AGGRESSORE CON IL PASSAMONTAGNA

TOLLO – Misteriosa aggressione per una donna di 76 anni di Tollo (Chieti), che è stata picchiata ieri in casa da un uomo con il volto coperto da un passamontagna. Lo riporta il Centro precisando che i suoi lamenti sono stati avvertiti dai vicini di casa che hanno chiamato le forze dell’ordine e il 118.

I carabinieri hanno avviato le indagini comprendendo che non si è trattato di un incidente domestico, come inizialmente ipotizzato, ma di una aggressione che al momento non ha spiegazioni visto che in casa non è stato rubato nulla. La donna è ricoverata all’ospedale di Pescara in gravi condizioni ma non pare in pericolo di vita pur essendo stata colpita con una bastone.