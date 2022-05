AVEZZANO, SORPRESO A RUBARE IN UN NEGOZIO: ARRESTATO EXTRACOMUNITARIO 42ENNE

AVEZZANO – Si è introdotto all’interno di un negozio, in pieno centro, rompendo la vetrina con un pezzo di marmo.

La scorsa notte i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Avezzano hanno arrestato un 42enne magrebino che aveva appena commesso un furto.

L’intervento è arrivato subito dopo la telefonata al 112 di un cittadino che ha segnalato presenza di un uomo all’interno di un negozio di bomboniere della città.

I militari poco dopo hanno bloccato il 42enne mentre si allontanava di corsa dall’attività commerciale. Hanno poi ricostruito che l’uomo aveva infranto una vetrina con una pietra di marmo.

Al momento del fermo lo straniero aveva ancora la refurtiva nascosta tra gli indumenti indossati. I carabinieri hanno recuperato e restituito al titolare del negozio diversi monili del valore di alcune centinaia di euro.

L’arrestato, con piccoli precedenti penali, regolare sul territorio italiano e senza occupazione lavorativa, dopo gli adempimenti di polizia giudiziaria è stato condotto presso il carcere di Lanciano (Chieti).

“Ancora una volta la collaborazione tra popolazione e carabinieri si dimostra efficace, come indicano recenti interventi simili conclusi in maniera analoga”, si legge in una nota.