CITTA’ SANT’ANGELO: DOMATO DAI VIGILI DEL FUOCO UN INCENDIO IN UNA DITTA CHE TRATTA I RIFIUTI

CITTA’ SANT’ANGELO – Incendio nella notte all’interno della ditta Terraverde di Città Sant’Angelo (Pescara), che si occupa di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti. Lanciato l’allarme, sul posto sono subito arrivati i Vigili del Fuoco, intervenuti con tre squadre, che hanno domato le fiamme e bonificato l’area. Il rogo sarebbe partito da un cumulo di rifiuti già lavorati che erano nel piazzale esterno, ma non si conoscono al momento le cause dell’accaduto.

Allertato dalla Prefettura, ha raggiunto l’area anche il sindaco Matteo Perazzetti, che ha costantemente monitorato la situazione. L’incendio, domato rapidamente, fa sapere il primo cittadino, non ha creato problemi e non si sono rese necessarie eventuali ordinanze. La struttura, nel 2011, fu interessata da un gravissimo incendio che andò avanti per giorni, con conseguenze e problemi dal punto di vista ambientale. “Nonostante il parere contrario del Comune, di recente la Regione Abruzzo ha nuovamente autorizzato la struttura: neanche due mesi dopo assistiamo a un incendio”, afferma Perazzetti.